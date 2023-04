SCM USV Timisoara incepe o serie de patru meciuri in deplasare cu un duel tare, vineri 28 aprilie, cu Steaua Bucuresti, la ora 18.15, in Ghencea, din capitala.Partida poate fi urmarita in direct la Prima Sport 2 si opune primele doua clasate, ambele echipe avand trei victorii in cele trei partide jucate pana acum. Bucurestenii au acumulat 14 puncte (marcate-primite 108-34), in vreme ce "Leii" au 13 puncte (M-P 91-27). Diferenta se face din faptul ca ros-albastrii au luat punctul bonus in doua ... citeste toata stirea