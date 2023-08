SCM USV Timisoara joaca pe terenul formatiei CS Navodari, in etapa a III-a din faza secunda a Ligii Nationale de Rugby. Meciul va avea loc sambata, 26 august, de la ora 13.30, si conteaza pentru Grupa C.Este prima deplasare a alb-violetilor in aceasta parte de campionat, dupa ce echipa noastra a stat in prima runda. Totodata, este cea mai lunga deplasare a sezonului 2023. Baietii pleaca la Bucuresti vineri, in preziua meciului, iar distanta Bucuresti-Navodari o vor acoperi in ziua jocului. ... citeste toata stirea