SCM USV Timisoara se califica in semifinala Cupei Romaniei

SCM USV Timisoara se califica fara joc in semifinala Cupei Romaniei. Timisoara castiga partida la masa verde cu 5-0. CSU Alba Iulia, adversarul echipei timisorene in sferturile de finala ale Cupei Romaniei a anuntat, astazi, la Federatia Romana de Rugby, ca este in imposibilitatea de a disputa meciul. Partida ar fi trebuit sa aiba loc vineri, 14 octombrie, la Alba Iulia.Formatia din Alba Iulia nu s-a prezentat nici la meciul de la Petrosani, de acum doua zile, din play-out-ul Ligii Nationale. ... citeste toata stirea