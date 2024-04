Scoala nr. 24 din Timisoara a obtinut medalia de aur la fotbal feminin

Echipa Scolii Gimnaziale nr. 24 din Timisoara s-a impus la scor in fata tuturor adversarelor la etapa interjudeteana de fotbal feminin obtinand medalia de aur si dreptul de a participa la etapa finala ce va avea loc la Targu Jiu, in perioada 19-22 mai 2024."Saptamana aceasta ne-am calificat pentru al doilea an consecutiv la etapa nationala de fotbal fete ONSS Cupa Tymbark Junior", a spus prof. Cristi Modorca.Micutele fotbaliste pregatite de profesorii Mezo Alexandru si Nistoran Razvan au ... citește toată știrea