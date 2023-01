Sectie de sport paralimpic, in cadrul CSM Lugoj

Administratia lugojeana intentioneaza sa infiinteze in cadrul Clubului Sportiv Municipal Lugoj si o sectie de sport paralimpic. "Prin infiintarea in cadrul Clubului Sportiv Municipal Lugoj a sectiei de sport paralimpic se doreste sprijinirea sportivilor cu dizabilitati in vederea participarii la competitii sportive dedicate. Problema integrarii sociale a persoanelor cu dizabilitati este inca intr-o faza incipienta in Romania, facilitarea accesului la concursuri si evenimente sportive ... citeste toata stirea