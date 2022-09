Seminar national de Aikido Aikikai, la Lugoj

Clubul Sportiv "Wago-Kan" din Lugoj, condus de sensei Daniel Rogobete (5 dan), organizeaza, in perioada 30 septembrie - 2 octombrie, un seminar national de aikido. Stagiul de pregatire din acest an va fi condus de sensei Nicolae Mitu (5 dan) si sensei Iulian Perpelici (6 dan), vicepresedintele Fundatiei Romane de Aikido-Aikikai, organizatie fondata in anul 1997 si recunoscuta de Aikikai Hombu Dojo. Antrenamentele vor avea loc la Sala de lupte si gimnastica din cartierul ... citeste toata stirea