Boxerul Sergiu Matevici, legitimat la Clubul Sportiv Municipal Lugoj a urcat pe podiumul editiei a II-a a concursului international de box Memorial "Nicolae Ispas", organizat sub egida Federatiei Romane de Box.Competitia s-a desfasurat in perioada 10-11 iunie si a fost gazduita de Sala "Constantin Jude", din Timisoara. In prima zi a competitiei, sportivul lugojean, in varsta de 16 ani, a invins la puncte, la juniori, categoria 60 kg, pe fostul vicecampion national din 2022, de la categoria 57 ... citeste toata stirea