Echipa SpeCar Rally Team si-a dovedit din nou valoarea, obtinand locul 1 la Echipe in Campionatul de Automobilism si Karting Timis Group, la Grand Prix Timisoara-Aninoasa Tim 2022!Locul 1 la clasa 2: Sorin Mihoc si Diana MihaiLocul 1 la clasa 3: Tiberiu FlorescuLocul 1 la clasa Feminin: Roxana Sonia FlorescuDin pacate, Darius Stepan, insotit de Adina Hudema in rol de copilot, a avut o problema cu o janta in ... citeste toata stirea