Clubul sportiv Velocitas din Timisoara anunta rezultatele remarcabile obtinute de trei dintre ciclistii sai la competitiile internationale desfasurate in weekend. Eszter Bereczki, Attila Malnasi si Horea Precup au adus onoare clubului si orasului Timisoara cu performantele lor exceptionale.Eszter Bereczki a participat la Campionatul Mondial de Cross Country Eliminator (XCE) in Indonezia, clasandu-se pe un respectabil loc 20 in categoria Elite F. Aceasta prestatie demonstreaza angajamentul si ... citeste toata stirea