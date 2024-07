Sportivii de la ACS Floreta Timisoara participa la Campionatul National de Scrima pentru Categoriile U9, U11 si U13

ACS Floreta Timisoara, se pregateste pentru participarea la Campionatul National de Scrima, destinat categoriilor de varsta U9, U11 si U13. Acest eveniment de amploare va avea loc in Bucuresti, in perioada 2-5 iulie 2024.Competitia face parte din proiectul intitulat "ACS Floreta Timisoara - performanta sportiva in scrima", care este cofinantat de Consiliul Judetean Timis. Obiectivul acestui proiect este de a ... citește toată știrea