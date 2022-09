Succes timisorean in Alpe Adria Cup. Victorie categorica pentru SCM OHMA Mozzart Bet

TIMISOARA. SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara a inceput aventura in Alpe Adria Cup cu o victorie categorica, 88-63 pe terenul formatiei croate KK Zabok.Banatenii au reusit sa se desprinda decisiv in cel de-al treilea sfert (23-11) si urmeaza sa dispute inca un meci in cadrul acestui turneu de deschidere a competitiei, cu o formatie din Slovenia.7-2, 9-7, 18-18, 20-21, 33-28, 43-37; 52-37, 74-50, 88-63, a fost telegrafic, evolutia scorului.Nikola Gajic a fost omul partidei cu 23 de puncte, 5 ... citeste toata stirea