Timisoara si-a revenit la timp pentru un succes de moral in fata liderului campionatului de rugby

TIMISOARA. Dupa patru esecuri la rand, putini erau cei care sperau intr-un joc bun al SCM USV Timisoara in fata liderului autoritar al Ligii Nationale de rugby, CSM Stiinta Baia Mare. Dar asteptarile au fost intrecute de o evolutie excelenta, mai ales in prima repriza.Privind meciului, nu iti dadeai seama exact cine e pe primul loc, deoarece Timisoara a facut un meci excelent, dominand si pe inaintare, in gramezi, "maul"-uri si tuse, dar si pe treiseferturi, acolo unde centrii, aripile si ... citeste toata stirea