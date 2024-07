Timisoreanca Anca Todoni s-a calificat in turul al doilea la Wimbledon

Jucatoarea romana de tenis Anca Todoni (19 ani, locul 142 WTA), debutanta la un turneu de Mare Slem, s-a calificat in turul al doilea la Wimbledon, luni, dupa ce a invins-o pe sarboaica Olga Danilovic (23 de ani, 116 WTA) cu 7-5, 6-1.Venita din calificari, Todoni s-a impus dupa o ora si 23 de minute in fata sarboaicei Danilovic.Romanca si-a luat astfel revansa, dupa ce Danilovic a invins-o in calificari la Roland Garros, anul acesta, cu 6-1, 4-6, 6-1, in primul tur.Anca Alexia ... citește toată știrea