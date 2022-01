Trei jucatori de la SCM Timisoara - convocati la nationala de rugby a Romaniei

Nationala de rugby a Romaniei incepe pregatirea pentru a participa la Rugby Europe Championship, competitie care conteaza pentru calificarea la Cupa Mondiala din Franta din 2023.Stejarii se vor reuni pe 15 ianuarie, pentru un cantonament ce va avea loc la Bucuresti, In prima parte vor intra in stagiu jucatorii din campionatul intern si din Italia, 31 de sportivi, acestora urmand sa li se alature, in cea de-a doua parte a pregatirii, cei din Franta, scrie rugbyromania.ro.Trei jucatori de la ... citeste toata stirea