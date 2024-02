Un al doilea test de pregatire a venit si cu un rezultat pozitiv CSC Dudestii Noi

Un al doilea test de pregatire vine si cu un rezultat pozitiv, impotriva celor de CSC Sacalaz, o echipa foarte buna a ligii a VI-a din Timis. Dupa o prima repriza in care CSC Dudestii Noi a suferit putin pe faza de aparare si cu multe faze de atac care s-au oprit in ultimii 25-30 metrii adversi, a venit o a doua repriza mult mai buna, in care baietii din Dudesti au reusit in nenumarate randuri sa aiba si o posesie prelungita.Asadar, a fost un meci in care ambele echipe au ... citește toată știrea