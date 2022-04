Un egal cat o victorie pentru fetele de la Politehnica Timisoara

TIMISOARA. Etapa a 5-a a play-off-ului primei ligi de fotbal feminin a consemnat un meci extrem de atractiv in Timisoara, acolo unde Politehnica a intalnit campioana din ultimul deceniu, U Olimpia Cluj. Dupa 90 de minute echilibrate, echipele au fost de nedespartit, 1-1.Poli cu un crescendo evident in joc, mai ales de la partida din sezonul regulat, cand a pierdut clar in fata ardelencelor, a pus de aceasta data in pericol campioana. A jucat "sus", s-a aparat eficient si a atacat cu rabdare si ... citeste toata stirea