Un jucator de la Poli Timisoara la nationala U19 care incearca sa se califice la Euro

TIMISOARA. Nationala Under 19 a Romaniei va juca in aceasta luna pentru un loc la EURO U19 din Slovacia. Tricolorii vor evolua la Turul de Elita in perioada 23-29 martie, in Croatia, acolo unde vor mai intalni, pe langa tara gazda, Georgia si Islanda.Jucatorii pregatiti de Adrian Vasii, au obtinut calificarea in aceasta faza dupa doua victorii, 1-0 cu Letonia si 5-0 cu San Marino, intr-o grupa din care a facut parte si Turcia, in fata careia au pierdut ultima partida.In urma Turului de Elita ... citeste toata stirea