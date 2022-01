Un olimpic pentru atacul lui Poli Timisoara. Andrei Sintean este alb-violet

TIMISOARA. Atacantul banatean in varsta de 22 de ani Asrian Sintean a semnat cu Politehnica pana la finele actualului sezon cu optiune de prelungire a intelegerii pe inca doi ani.Tanarul jucator s-a nascut pe 16 iunie 1999, la Sannicolau Mare. A efectuat junioratul la ACF Baban Marcel Jimbolia, FC Timisoara si ACS Poli. A debutat la seniori la o varsta frageda pentru Murani in Liga 4, iar la 17 ani bifa primele minute in Liga I pentru ACS Poli. In 2017 a devenit jucatorul Slaviei Praga si a ... citeste toata stirea