Un singur rugbyst de la SCM Timisoara in lotul Romaniei care va infrunta Portugalia

TIMISOARA. Nationala de rugby a Romaniei infrunta sambata, de la ora 17.30, pe stadionul Arcul de Triumf, selectionata Portugaliei in al doilea meci din acest an in Rugby Europe Championship.Daca la inceputul saptamanii selectionerul Andy Robinson anuntat 3 jucatori ai Timisoarei in lotul care pregatea acest meci, in teren va intra unul singur sambata. Evolutia din partida cu Rusia si eseul marcat l-au convins pe selectioner sa il titularizeze pe Gabriel Rupanu.Printre titulari si-au facut ... citeste toata stirea