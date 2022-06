Uniti pentru cei care isi au familiile in razboi. Vicecampioana nationala U19 a Romaniei a intalnit nationala de futsal a Ucrainei U17. Foto

TIMISOARA. Un meci cu totul special, in care ei, tinerii ucrainieni, sa se simta bineveniti. Nationala U17 de futsal a Ucrainei se afla intr-un fel de cantonament prelungit in Timisoara.Au ajuns in Banat si cu ajutorul FRF si au gasit aici... o a doua familie. Printre noii "frati" se numara si vicecampionii tarii de futsal, U19, baietii de la CFR Timisoara. Cele doua grupari au sustinut un amical, castigat insa de "oaspeti", cu 8-2. A fost si singurul moment in care s-a uitat de prietenie, iar ... citeste toata stirea