In contextul aniversarii a 100 de ani de la infiintarea Societatii Sportive Politehnica Timisoara, Universitatea Politehnica Timisoara organizeaza, sambata, 9 aprilie 2022, prima editie a POLI BIKE CHALLENGE.Manifestarea se desfasoara, in parteneriat cu Asociatia Club Sportiv Velocitas, Corratec, Tazz si Primaria Timisoara, evenimentul fiind inregistrat si in calendarul Federatiei Romane de ... citeste toata stirea