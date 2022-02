Victorie cu 7-1 pentru Ripensia Timisoara in amicalul cu Periamul. Urmeaza un stagiu de pregatire de 10 zile in Antalya

TIMISOARA. Ripensia Timisoara a obtinut o victorie clara in amicalul cu Avantul Periam, ultimul inaintea plecarii in cantonamentul din Turcia.Formatia pregatita de Florin Fabian a deschis scorul in minutul 12, insa cu un autogol semnat de Telescu. Opt minute mai tarziu golgeterul Golda a facut 2-0, pentru ca Ivancevic sa puncteze si el o data si sa stabileasca scorul pauzei.Ripensia a mai punctat de alte patru ori in repriza a doua. Ene a inscris in minutul 50 dintr-o lovitura de la 11 metri, ... citeste toata stirea