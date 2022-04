Victorie de moral a handbalistilor din Timisoara pe terenul Bacaului

TIMISOARA. Deci se poate. Dupa un sezon fara bucurii in meciurile din deplasare, iara ca SCM Poli obtine un succes important la Bacau, dupa un meci dominat autoritar. Banatenii s-au impus cu 30-25, chiar mai clar decat o arata scorul.Bacaul a condus o singura data, chiar in debut de partida, apoi elevii lui Horvath Attila au aratat un handbal excelent, cu o poarta sigura, o defensiva bine pozitionata si cu solutii elegante in ofensiva. S-a facut repede 5-1, iar la pauza meciul parea jucat, ... citeste toata stirea