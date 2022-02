Victorie la limita pentru Ripensia Timisoara in fata georgienilor de la Merani

TIMISOARA. Dupa remiza alba in fata rusilor de la Kazanka, Ripensia Timisoara a obtinut si prima victorie din stagiul de pregatire din Antalya, in fata divizionarei secunde din Georgia, Merani Martvili.Formatia timisoreana a controlat inceputul de meci. Ivancevic a dat primul avertisment gruzinilor, sutul expediat de el fiind respins in corner de portar. In minutul 5, Ripensia a deschis scorul odata cu reusita semnata de Denis Golda.Timisorenii au continuat sa domine, dar Ene, scapat singur ... citeste toata stirea