Victorie lejera pentru Ripensia Timisoara. Gura de oxigen pentru banateni

TIMISOARA. Etapa a 11-a din liga secunda a consemnat cea mai clara victorie din acest sezon pentru banateni. Ripensia avea nevoie de un joc solid in fata Unirii Constanta, in fapt echipa de tineret a FCSB-ului si a facut acest lucru cu varf si indesat.Banatenii nu au lasat nimic la voia intamplarii, au atacat de la inceput si pana la sfarsit, obtinand o victorie categorica 4-0 (2-0), cu care mai urca putin din zona subsolului.Samuel Zimta a inscris primele doua goluri ale partidei, rapid, in ... citeste toata stirea