Victorie pentru SCM OHMA Mozzart Bet in primul meci la Cupa Timisoara. Banatenii joaca din nou duminica

TIMISOARA. Meci bun facut de SCM OHMA Mozzart Bet Timisoara in debutul turneului amical Cupa Timisoara UVT.Banatenii au trecut de CSU Sibiu, la capatul unei partide pe care au controlat-o aproape in totalitate. La pauza diferenta dintre cele doua echipe era de doar 9 puncte, 47-38, iar ecartul a ramas la fel si la capatul sfertului al treilea, scorul fiind 63-54. Ultima partea intalnirii a fost una in care gazdele nu au avut mari probleme si si-au adjudecat-o cu 25-17, pentru ca scorul final ... citeste toata stirea