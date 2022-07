Victorie si in Albania. Nationala pregatita de timisoreanul Dragan Petricevic, punctaj maxim in grupa de pre-calificare

Prima reprezentativa masculina de baschet a Romaniei a invins echipa Albaniei, cu scorul de 76-62 (21-18, 20-20, 15-8, 20-16), duminica noaptea, la Durres, in ultimul sau meci din Grupa B a primei faze a precalificarilor Campionatului European - FIBA EuroBasket 2025.Romania a castigat toate cele patru meciuri din grupa. Dupa clasarea pe primul loc in Grupa B a primei faze, Romania s-a calificat pentru a doua faza a FIBA EuroBasket 2025 Pre-Qualifiers, urmand sa evolueze in lunile august si ... citeste toata stirea