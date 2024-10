Ziua in care timisoreanca Iolanda Balas a cuceri lumea, radicand stacheta la 1,90 metri

In 1964, pe 15 octombrie, la Tokyo, o timisoreanca cucerea lumea. Iolanda Balas-Soter, nascuta pe 12 decembrie 1936 la Timisoara, ridica stacheta la 1,90 metri, castigand al doilea titlu olimpic la saritura in inaltime si stabilind un record olimpic impresionant. Diferenta fata de locul doi era de 10 centimetri - cat un univers in atletism.Cu 156 de victorii consecutive si 14 recorduri mondiale in palmares, Iolanda Balas a fost neinvinsa timp de 9 ani (1957-1966).Povestea sa a inceput in ... citește toată știrea