Ce s-a întâmplat cu infamul colonel care a condus acum trei ani represiunea Jandarmeriei în Piața Victoriei: "Ce ziceați despre 10 august? Justiție?"

A dat în judecată Jandarmeria

Astfel, colonelul Cătălin Paraschiv se află încă la conducerea Brigăzii speciale de intervenție.Istoricul Mădălin Hodor a subliniat cu ironie acest aspect în ceea ce privește Justiția din România.„Ce ziceați despre 10 august? Justiție? Nici măcar nu l-au schimbat de la comanda. Lăsați”, a scris el pe Facebook A existat însă o mică consecință a episodului „10 august” pentru colonelul Paraschiv, anume, Iohannis i-a refuzat avansarea la gradul de general.Propunerea de avansare a fost trimisă la Preşedinţie de ministrul de interne Carmen Dan , cu argumentul că Paraschiv „a dat dovadă de un înalt profesionalism, responsabilitate și devotament în exercitarea atribuțiilor de serviciu”.Preşedintele Klaus Iohannis amână avansarea în grad a colonelului Cătălin Paraschiv susținând că această propunere ar putea fi luată în discuţie abia după ce organele judiciare vor stabili cu exactitate legalitatea acţiunilor Jandarmeriei din seara protestului diasporei.Colonelul Cătălin Paraschiv a fost audiat de două ori la Parchetul General în dosarul privind violențele din 10 august, însă procurorii nu i-au imputat nimic legat de intervenţie. La iesirea din sediul Parchetului General, Catalin Paraschiv a sustinut ca el nu ar fi fost agresiv si a refuzat sa raspunda la intrebarile reporterilor."M-ati vazut pe mine agresiv?", a spus ofiterul.El adaugat ca nu vrea sa faca declaratii si ca nu crede ca o sa fie acuzat in acest dosar."Nu pot da nicio declaratie pe parcursul anchetei, sunt militar. Va da detalii Parchetul sau avocatul meu, daca va fi cazul", a spus Paraschiv. Presa a scris despre faptul că „Dirijorul” , așa cum a fost supranumit colonelul Cătălin Paraschiv în timpul protestelor din 10 august 2018, este prieten de 10 de ani cu soţul Giorgiana Hosu, cea care a fost procuror de caz în acest dosar și care a semnat clasarea, în primă instanță, a acestui dosar.La finalul anului 2019, Colonelul Catalin Paraschiv a dat in judecata Jandarmeria Romana . El a luat decizia a dupa ce Jandarmeria a dispus detasarea lui la Unitatea de Paza de la Centrala Cernavoda.Colonelul se plange ca mutarea sa a fost abuziva si a cerut socoteala in instanta , actiunea fiind inregistrata pe 4 octombrie, la Tribunalul Bucuresti, la Sectia a II-a Contencios Administrativ si Fiscal.