Guvernul a decis liniile-ghid pentru relaxarea masurilor. Se elimina restrictiile privind circulatia pe timpul noptii. Terasele se inchid la orele 24.00. Fara masca in aer liber

Se elimina restrictiile privind portul mastii in spatiile neaglomerate.Se elimina restrictiile privind ciruclatia pe timpul noptii si si restrictiile privind programul operatorilor economici.Se stabileste programul pentru cafenele 05.00-24.00.In spatiile deschise competitiile sportive vor avea loc cu maximum 25% din capacitatea publicului, dar doar pentru cei vaccinati, prezinta un test PCR nu mai vechi de 24 de ore.Se permite organizarea de cursuri de instruire si workshopuri pt adulti cu un numar de participanti cu maximum 50 de persoane in interior si 200 persoane in exterior cu respectarea distantarii.Se permite activitatea in spatii inchise ale salilor de sport cu capacitatea de cel mult 50%.Organizatorii evenimentelor unde sunt gasite persoane nevaccinate vor fi amendati.Sunt masuri valabile pana la 1 iunie. Vor urma si altele.Relaxarea masurilor si calendarul concret pentru fiecare etapa au fost discutate in Comitetul interministerial pentru revenirea la normalitate si in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta, iar de la ora 20.30 Executivul s-a reunit in sedinta pentru a actualiza Hotararea de Guvern pentru prelungirea starii de alerta.

Hotarare CNSU Nr. 29 Din 14.05.2021 Relaxare by Laurentiu Sirbu on Scribd

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat joi seara ca masurile de relaxare a unor restrictii vor fi luate "pas cu pas": prima etapa va fi din 15 mai, apoi din 1 iunie, 1 iulie si 1 august.Ce masuri de relaxare ar urma sa intre in vigoare de la 15 mai, la nivel national:Purtatul mastii nu va mai fi obligatoriu in aer liber, cu exceptia pietelor, targurilor si statiilor de autobuzSe elimina restrictiile de circulatie pe timp de noapteProgramul agentilor economici revine la normalActivitatile sportive in aer liber vor fi posibile cu 25% din locuri ocupatePremierul Florin Citu a precizat ca de sambata vor reveni la programul normal doar magazinele. Barurile si cluburile se vor redeschide pe interior de la 1 iunie, "probabil la o capacitate de 50%, dar cu persoane vaccinate", a spus Citu, care a avertizat ca deocamdata nu vor fi permise petrecerile de noapte. Intrebat vineri, pana la ce ora vor functiona restaurantele si terasele, incepand de sambata, precmierul a spus ca acestea nu vor ramane deschise toata noaptea.