Tot ce stiu cercetatorii pana acum despre varianta indiana a coronavirusului. Temeri si inca multe intrebari fara raspuns

O varianta sau trei?

Aparent mai transmisibila

Mai periculoasa?

Reperata prima data in octombrie 2020 in India, noua varianta a fost clasata saptamana aceasta de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) ca ''varianta care starneste ingrijorare'', alaturi de variantele britanica, sud-africana si braziliana.Varianta indiana B.1.617 grupeaza de fapt trei sub-variante distincte, cu unele mutatii comune si altele diferite.In ultimul sau raport publicat marti, OMS mentioneaza ca intre cele trei sub-variante ar putea exista diferente importante, insa datele disponibile in prezent sunt prea limitate pentru a permite o caracterizare diferentiata, de unde si clasarea acestei variante in bloc in randul celor care starnesc preocupare.Fiecare din primele doua sub-variante (B.1.617.1 si B.1.617.2) a fost detectata in peste 30 de tari, dar cea de-a treia (B.1.617.3) a fost foarte putin observata in afara Indiei, unde este minoritara.Odata cu explozia epidemiei in India, unde numarul deceselor in randul bolnavilor de COVID-19 a trecut pragul de 250.000, aceasta varianta a fost foarte repede banuita ca ar fi responsabila pentru valul de infectari.Dar OMS estimeaza ca accelerarea transmiterii virusului in India a fost provocata de o combinatie de mai multi factori posibili, respectiv o varianta potential mai transmisibila, dar si organizarea mai multor adunari religioase si politice in masa si slaba respectare a masurilor sanitare si de distantare sociala menite sa franeze epidemia."Contributia exacta a fiecaruia dintre acesti factori la cresterea infectarilor in India nu este bine cunoscuta", constata OMS. Cu toate acestea, organizatia estimeaza ca cele trei sub-variante "par sa aiba o rata a transmiterii mai ridicata", opinie impartasita si de alte organizatii, precum Centrul European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (ECDC) sau Sante Publique France.Astfel, cele trei versiuni ale variantei indiene cuprind doua mutatii asociate unei transmiteri sporite a virusului (L452R si D614G).In raportul sau publicat joi, Public Health England a acordat o atentie speciala sub-variantei B.1.617.2, a carei prezenta a crescut rapid in Marea Britanie, cu peste 1.300 de cazuri confirmate.Aceasta sub-varianta este "cel putin la fel de transmisibila" ca varianta britanica a coronavirusului, care la randul ei este mai transmisibila ca varianta originala, remarca agentia britanica de sanatate publica.Totusi, ECDC atrage atentia asupra unei posibile "supra-reprezentari" a variantei indiene in cazurile detectate si secventiate in Marea Britanie si in UE ca urmare a atentiei speciale acordate testarii persoanelor venite din India."Nicio informatie nu este disponibila" deocamdata cu privire la gravitatea simptomelor provocate de varianta indiana, mai noteaza ECDC.Cat despre posibilitatea ca aceasta varianta sa ocoleasca imunitatea data de vaccinurile anti-COVID-19 existente sau de o infectare anterioara, si in aceasta chestiune datele deocamdata disponibile sunt foarte limitate. "Efectele potentiale ale grupului B.1.617 asupra eficacitatii vaccinurilor sau a tratamentelor, ori asupra riscului de reinfectare raman incerte", rezuma OMS.Un studiu recent, inca neevaluat de alti cercetatori, arata o diminuare a eficacitatii vaccinurilor Pfizer/BioNtech si Moderna asupra sub-variantei B.1.617.1.Aceasta sub-varianta si B.1.617.3 au mutatia E484Q, apropiata de cea deja observata la variantele sud-africana si braziliana (E484K) si suspectata ca reduce eficacitatea vaccinarii si creste riscul de reinfectare.Pe de alta parte, bazandu-se pe acest studiu si pe inca unul, ECDC noteaza ca anticorpii monoclonali si plasma persoanelor infectate anterior sau a persoanelor vaccinate "pot neutraliza B.1.617.1 la fel de eficace sau mai eficace decat in cazul altor variante care determina ingrijorare aflate in circulatie ".Datele evaluate de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) privind eficacitatea vaccinurilor ARNm impotriva variantei B.1.617 sunt "incurajatoare", a declarat saptamana aceasta directorul EMA pentru riscuri vaccinale si amenintari biologice, Marco Cavaleri. El s-a aratat optimist si asupra capacitatii vaccinurilor care functioneaza pe baza de adenovirus, cum ar fi AstraZeneca si Johnson & Johnson , de a proteja impotriva acestei variante, cu mentiunea ca EMA asteapta date suplimentare din India, unde este administrata o versiune a vaccinului AstraZeneca.Totusi, in privinta sub-variantei B.1.617.2, lipsita de mutatia E484Q si semnalata substantial in Marea Britanie, inca nu exista studii despre capacitatea ei de a ocoli imunitatea dobandita in urma vaccinarii sau infectarii anterioare, mai noteaza ECDC.In fata tuturor acestor incertitudini, "este nevoie urgent de noi studii robuste" asupra efectelor variantei indiene, caracteristicilor sale biologice (transmitere, gravitate, risc de reinfectare etc.) si implicatiilor asupra masurilor antiepidemice, remarca OMS.