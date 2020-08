Cine este pastorul arestat pentru ca si-a violat si agresat sexual patru fiice. "Mama are nevoie de consiliere, pentru ca este foarte atasata de agresor"

Mama si copiii, cazati in centrul pentru Victimele Violentei Domestice

Sotia batuta a vrut sa isi retraga plangerea

Si-a tinut copiii flamanzi

Mai mult, acesta este suspectat ca si-ar fi infometat si batut copiii. Barbatul se numeste Constantin Pandelea. El a fost arestat preventiv in urma cu 30 de zile sub acuzatia de viol in forma continuata si agresiune sexuala in forma continuata Pastorul are opt copii: patru baieti si patru fete. Anchetatorii spun ca barbatul si-ar fi violat in repetate randuri fiica cea mare, iar pe celelalte trei le-ar fi agresat sexual, scrie adevarul.ro Mezina familiei are noua ani, dupa cum sustine Nicoleta Daneliuc, purtatorul de cuvant al Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Suceava (DGASPC)."Si-a abuzat toate fetele. Am atatia ani de cand lucrez in aceasta institutie, nu am crezut vreodata ca se poate intampla asa ceva", a mai spus Daneliuc.Sotia a depus pangere la politie si a cerut ordin de protectie. Constantin Pandelea era acuzat ca si-a maltratat copiii si nevasta. Ea si cinci dintre copii au fost cazati in Centrul Multifunctional pentru Victime ale Violentei Domestice.Autoritatile au crezut intr-o prima faza ca au de-a face cu un caz de agresiune fizica in familie. Insa, in cele din urma s-a aflat si ca fetele familiei erau abuzate sexual de propriul tata. Atunci Pandelea a fost retinut de politisti pentru 24 de ore si ulterior a fost prezentat instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva.Dupa ce barbatul a fost arestat, mama a cerut sa se intoarca acasa cu cei cinci copii.Femeia sustine nu a stiut ca fetele au fost abuzate sexual.Specialistii spun insa ca ea are nevoie de consiliere psihologica pentru a reusi sa se detaseze de agresor.Sotul agresiv a sunat-o de dupa gratii, a plans la telefon, a rugat-o sa-l ierte, i-a spus ca nu suporta regimul de detentie, a slabit 15 kg intr-o luna, iar in urma discutiei femeia si-a retras plangerea pentru agresiune pe care depus-o la Politie."Ar fi vrut, la solicitarea copiilor mai mari, poate din rusine si teama, sa renunte la cererea de protectie. Mama are nevoie de consiliere prelungita pentru ca este foarte atasata de agresor.Din ce am vorbit astazi (n.red 11 august) parea hotarata sa nu-l mai vada. El a sunat si a cerut iertare, a plans, dar asta nu sterge nimic din ce a facut", a mai spus Nicoleta Daneliuc.Pe 10 august 2020, Constantin Pandelea, pastorul suspectat ca si-ar fi abuzat sexual fiicele in perioada 2014 - 2020 si si-ar fi batut crunt baietii si i-a tinut flamanzi, a fost trimis in judecata."In perioada 2014 - iulie 2020 a exercitat in mod repetat acte de violenta fizica si verbala asupra a cinci dintre copiii sai minori, patru de sex feminin si unul de sex masculin, carora le aplica lovituri cu corpuri contondente, ii supunea la pedepse si activitati grele de gospodarie - uneori si pe timp de noapte si ploaie, le aplica corectii prin privare de hrana, punandu-le astfel in primejdie grava dezvoltarea fizica.Deasemenea, in aceeasi perioada, in contextul starii de teroare pe care a creat-o in familie, prin constrangere fizica constand in actiuni de lovire si amenintari cu acte de violenta, a intretinut in mod repetat raporturi sexuale cu una din fiicele sale minore, precum si acte de natura sexuala cu acesta si cu celelalte trei fiice", se arata in comunicatul procurorilor citat de adevarul.