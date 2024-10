Copii legati de pat intr-un spital din Romania - Imagini socante

Copiii internati la sectia de pediatrie a Spitalului Judetean din Buzau sunt legati de paturi de catre angajatii unitatii medicale, dupa cum reiese dintr-o serie de imagini filmate de parintii unui micut internat acolo.

Reprezentantii spitalului din Buzau au spus ca este vorba despre copii proveniti din centrele sociale, care au tulburari de comportament, sunt agitati si isi smulg branulele de la maini, motiv pentru care angajatii spitalului sunt nevoiti sa-i lege pentru a-i impiedica sa-si faca rau, transmite Antena 3. De asemenea, reprezentantii unitatii medicale au precizat ca lipsa personalului este una din cauzele care duc la aparitia unor astfel de situatii.

In imagini se poate vedea cum copiii sunt legati cu panza de tifon de gratiile paturilor.

Inspectoratul Judetean de Politie Buzau a declansat o ancheta in acest caz. "Facem verificari la ora actuala, in acest caz, pentru ca vrem sa stabilim despre ce este vorba si, in functie de rezultatul acestor verificari, vom stabili cu exactitate si incadrarea juridica a faptelor, dupa care vom putea vorbi despre pedepse", a declarat Florina Crucianu, purtatorul de cuvant al IPJ Buzau, citat de Mediafax.

De asemenea, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) din judetul Buzau a demarat o ancheta dupa difuzarea imaginilor. "Am trimis de urgenta o echipa la Spitalul Judetean in urma sesizarilor pe care le-am primit de la jurnalisti, sa vedem care e situatia acolo. Mentionam ca din cunostintele pe care le avem in spitalul din Buzau avem internati din centrele de plasament, in acest moment, doar copii cu handidcap sever", a precizat Roxana Kovacs, din partea DGASPC Buzau.

Ministerul Sanatatii a refuzat sa comenteze situatia, singura reactie fiind un comunicat de presa prin care a precizat ca spitalul se afla in subordinea Consiliului Judetean Buzau.

Directorul Spitalului a dat ordin ca toti copiii din spital sa fie dezlegati, adaugand ca s-a ajuns la aceasta masura din cauza lipsei de personal.

La randul sau, presedintele Consiliului judetean Buzau a declarat ca reprezentantii spitalului nu au depus pana acum nicio solicitare pentru suplimentarea personalului unitatii.

