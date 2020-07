Dosarul 10 august 2018: statul roman si impunitatea violentei

Nimic mai firesc si nimic mai natural in acest gest care sfideaza, deliberat, demnitatea si memoria victimelor. Nimic mai natural si mai firesc decat acest efort de a ocroti pe cei care au exercitat violenta ilegitima in raport cu compatriotii lor. Nimic mai firesc si mai natural decat acest indiciu ca unii magistrati din patria noastra poseda, asemeni colegilor lor din lungii ani de autocratie si de totalitarism, un simt infailibil al supunerii fata de stat.A constata existenta unei complicitati morale intre protestatarii pasnici si provocatori, a exonera de raspundere pe conducatorii jandarmeriei, iata doar doua dintre consecintele actului de procedura penala alcatuit de DIICOT. Ca si predecesorii lor, cei care au asistat statul carlist, antonescian, comunist sau fesenist, in opera de sugrumare a pluralismului si a drepturilor individuale, autorii documentului de acum sunt profesionisti ai legii si cunosc arta sprijinirii pe textul normativ in scopul tagaduirii dreptatii. Justitia din Romania este familiara, de la 1938, cu acest divort dintre ceea ce este drept si ceea ce este legal.Clasarea dosarului din 10 august reconfirma adevarul elementar pe care nu il putem ignora decat cu riscul de a fi traitori in imperiul iluziilor: slab, ineficace prin neglijenta sa criminala, ( cazul " Colectiv " nu poate fi uitat), statul roman este atent sa protejeze pe cei care actioneaza, brutal si represiv, spre a-i apara privilegiile. Impunitatea acordata jandarmilor ce au coordonat actiunea de la 10 august 2018 traduce aceasta solidaritate dintre puterea executiva, parchet si aparatul de ordine al Romaniei. Misiunea acestuia din urma este de a executa, orb si disciplinat, comenzile unei puteri politice arbitrare. Nimic nou in aceasta strategie asumata de politica DIICOT.Clasarea dosarului de la 10 august este si un moment al despartirii de iluziiile romantice. Lungile proteste care au urmat OUG 13, ca si participarea, masiva, la referendumul de anul trecut, au fost parte din acest efort al societatii de a apara ceea ce considera ca este esential pentru libertatea ei: domnia legii si independenta magistraturii. Dar toate acestea nu au nici un efect in fata reflexelor de obedienta pe care istoria de dupa 1938 le-a inculcat in cei care ar fi fost chemati sa apere statul de drept. Realitatea prozaica a complicitatilor autohtone goleste de continut orice tentativa de reintemeiere autentica.Capabil sa prelungeasca starea de alerta, dar nu si sa- i protejeze cetatenii de contaminarile din spitalele gestionate inept, statul roman duce mai departe traditia postbelica a autocratiei si impunitatii. Clasarea dosarului 10 august este doar un alt semn al acestui trecut care nu vrea sa treaca.