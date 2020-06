Roxen, reprezentanta Romaniei la Eurovision, a obtinut ordin de interdictie impotriva iubitului ei

Ziare.

"Am avut ghinionul sa trec prin aceasta experienta, consider ca a fost o lectie importanta si stiu ce greseli sa nu mai repet. Inteleg foarte bine care este situatia la nivel global, dar si la nivel national, cu privire la problema violentei domestice. Am fost abuzata emotional si santajata, dar asta nu m-a oprit sa lupt pentru a incerca sa elimin aceasta problema care, bineinteles, ma macina. Consider ca trebuie luate masuri in aceste situatii, indiferent de gravitatea lor, pentru ca ele pot degenera cu o rapiditate uluitoare", a declarat Roxen, pentru protv.ro. Roxen a facut plangere la politie si a cerut ordin de restrictie impotriva fostului ei iubit.Este pentru prima data cand artista vorbeste despre trauma ei, pentru ca vrea sa traga un semnal de alarma legat de violenta domestica.