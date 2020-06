Sentinta finala in dosarul unui jandarm judecat pentru abuz in serviciu dupa ce i-a confiscat 20 de lei unei prostituate

Ziare.

Practic, jandarmul i-a confiscat prostituatei banii fara sa intocmeasca vreun proces -verbal de contraventie sau sa depuna banii in Trezorerie. Ulterior, cand sefii sai au fost informati, Marian Cristinel Popa a intocmit in fals un proces-verbal care sa ateste ca tanara care oferea servicii sexuale contracost a fost amendata.Din datele de la dosar se poate vedea cum colegul de patrulare al jandarmului, martor in dosar, a incercat sa il convinga pe Marian Cristinel Popa sa depuna cei 20 de lei la Trezorerie sau sa ii restituie banii femeii de la care i-a confiscat.Jandarmul pus sub acuzare, dupa ce a negat initial comiterea faptei, a dat in final o declaratie in fata instantei in care a recunoscut "intr-o oarecare masura ca este vinovat pentru ca a predat banii cu intarziere, pentru ca nu stia, insa a declarat ca nu este adevarat ca a cheltuit banii ridicati, ci i-a pus in mapa de serviciu, lucru confirmat de pozele facute de martorul P. In privinta falsului de care a fost acuzat, jandarmul a declarat ca "nu avea carnetul cu procese-verbale la el la acel moment si nu mai retine ce a facut ulterior. Nu poate sa isi explice de ce a fost acuzat, in conditiile in care, asa cum a aratat, nu a avut intentia de a-i sustrage".La Tribunalul Militar Iasi, acolo unde dosarul a fost judecat in prima instanta , jandarmul a fost condamnat la doi ani si doua luni de inchisoare cu suspendare pentru abuz in serviciu, renuntandu-se la aplicarea unei pedepse pentru fals, fapta pentru care jandarmul a primit avertisment.La Curtea Militara de Apel Bucuresti, unde dosarul a fost judecat in apel, jandarmul a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare. Sentinta este definitiva.