Tatal care si-a violat fiica de 13 ani, ramasa insarcinata in urma abuzurilor, a fost arestat. Barbatul e milionar in euro

Un barbat din judetul Neamt, care si-a violat in repetate randuri fiica in varsta de 13 ani, pe care a si lasat-o insarcinata, a fost arestat, in urma colaborarii dintre politistii romani si carabinieri, scrie adevarul.ro.Barbatul, care a lucrat mai multi ani in Italia, a obtinut recent o despagubire de 2 milioane de euro de la statul Italian, dupa ce doi dintre copii i-au murit intr-un accident Violatorul a fost identificat in urma testelor ADN solicitate de anchetatori.Copila violate provenea dintr-o familie cu 10 copii, o parte dintre acestia provenind dintr-o relatie anterioara avuta de mama cu alt barbat. Fata in varsta de 13 ani, batjocorita de propriul tata, a dat declaratii contradictorii pe parcursul anchetei, fapt care a determinat crearea unui cerc mare de suspecti, ingreunand activitatea anchetatorilor.Potrivit sursei citate, cercetarile s-au concretizat in seara de 22 iulie 2020, cand magistratii Judecatoriei Roman l-au arestat pe Iulian Serban , in varsta de 37 de ani, din Icusesti, judetul Neamt, sub acuzatia viol. Acesta abia revenise din Italia, pentru a participa la un parastas."La data de 22 iulie 2020, organele de cercetare penala au dispus masura preventiva a retinerii unei persoane, cercetata sub aspectul savarsirii infractiunii de viol in forma continuata. La aceeasi data, procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale si au sesizat Judecatoria Roman cu propunerea de arestare . Judecatorul de drepturi si libertati a a admis propunerea parchetului si a dispus arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile", a declarat, pentru Monitorul de Neamt, Dragos Varganici, prim- procuror adjunct al Parchetului Roman.Magistratul a mai afirmat ca arestarea a fost posibila si datorita cooperarii dintre politistii romani si cei italieni.Iulian Serban s-a casatorit cu mama victimei in Italia, dupa ce traisera o perioada in concubinaj, renuntand la numele lui de familie si luandu-l pe cel al femeii."Barbatul acuzat de viol lucra in constructii, in Italia. Victima, de mica, a crescut in strainatate, iar faptele s-au petrecut incepand cu 2017. La un moment dat, copiii au venit cu tatal acasa, mama, care are 42 de ani, ramanand in Italia, dar s-a intors si ea dupa o perioada", a declarat Elena Cozma, asistent social la Primaria Icusesti, citata de adevarul.ro.Dupa sosirea in satul natal, sotia lui Serban a constat ca fata de 13 ani si jumatate avea un comportament ciudat, acuza stari de rau, astfel ca a dus-o la un control medical. Asa s-a aflat ca era insarcinata in sase saptamani si s-a solicitat efectuarea unei intreruperi de sarcina.Cum era vorba despre o minora si de certitudine comiterea unei infractiuni , pentru ca nu putea fi vorba de relatii sexuale consimtite la acea varsta, au intrat pe fir politistii, luandu-se probe AND de la fat, dar si de la fratii vitregi ai victimei, dar si de la alte persoane care au fost incluse in cercul de suspecti.Intrucat copila nu a confirmat de la bun inceput relatia intima nefireasca avuta cu tatal sau, acestuia nu i-au fost recoltate proba ADN."La un moment dat si mama fetei, impreuna cu copiii, a luat calea Peninsulei. Anul trecut, in aceasta familie s-a petrecut o tragedie, intr-un accident de masina decedand doi copii, iar parintii au primit despagubiri de circa 2 milioane de euro", a mai spus asistenta sociala de la Primaria Icusesti.Intre timp, a fost solicitata si proba ADN a lui Iulian Serban, care a fost obtinuta ca urmare a colaborarii cu politia italiana. In acest fel, s-a stabilit ca barbatul este tatal copilului conceput cu fiica minora.Pentru acuzatia care i se aduce, Iulian Serban ar putea petrece pana la 12 ani in inchisoare