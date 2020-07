Un francez arestat la Jakarta, suspectat de abuzarea sexuala a peste 300 de minori, majoritatea copii ai strazii

Barbatul, in varsta de 65 de ani, a fost identificat drept Francois Camille Abello. Acesta i-ar fi invitat pe copii la un hotel din Jakarta si le-a platit sume cuprinse intre 250.000 rupii indoneziene (17,30 dolari) si 1 milion rupii indoneziene (70 dolari) pentru a intretine relatii sexuale cu el, totul fiind inregistrat video, a declarat seful politiei din Jakarta, Nana Sujana.Abello i-a abuzat fizic pe minorii ce refuzau sa aiba relatii sexuale cu el, a spus Nana, care a adaugat ca in multe cazuri a fost vorba despre copii ai strazii care erau ademeniti cu promisiunea unei viitoare cariere in modelling.Suspectul, care a fost arestat joi, risca pedeapsa capitala daca va fi gasit vinovat pentru violuri multiple, conform legislatiei indoneziene privind protectia copilului.Printre dovezile gasite in camera de hotel unde Francois Camille Abello a fost arestat se afla un laptop continand inregistrari ale actelor sale sexuale cu 305 minori, a precizat politia indoneziana.