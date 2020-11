Caz cutremurator in Neamt: Violata de tata sub ochii mamei si lasata insarcinata de frate in toaleta din curte

"In perioada august 2019 - mai 2020, in patru randuri (luna august 2019, in cursul lunilor august-septembrie 2019, in preajma Sarbatorilor de Craciun 2019 si in luna mai 2020), fratele a intretinut raporturi sexuale prin constrangere fizica si morala cu persoana vatamata, sora sa minora de 16 ani, profitand de starea de trauma psihica in care se afla aceasta, urmare a abuzurilor sexuale la care a fost supusa anterior de tatal ei, aceasta fiind incapabila sa-i mai opuna inculpatului o rezistenta eficace", se arata in rechizitoriul citate in Decizia Penala 55/CJ/2020 a Tribunalului Neamt, conform Adevarul.ro"A luat-o de mana, a dus-o intr-o camera a locuintei, a dezbracat-o de haine pe jumatate si a intretinut un raport sexual normal".Al doilea raport sexual s-a petrecut la scurt timp: "in timp ce se afla in curte si spala niste rufe, a fost trasa de inculpat in toaleta din curtea locuintei, a dezbracat-o pe jumatate si a intretinut cu ea un raport sexual normal neconsimtit", dupa cum se mai arata in considerentele deciziei Tribunalului Neamt.In urma celui de-al treilea raport sexual, fata a ramas insarcinata. Insarcinata in cinci luni, in timp ce mama si fratiorul mai mic, in varsta de doi ani, dormeau, baiatul a incercat iar sa o abuzeze."Intr-o camera a locuintei, inculpatul i-a dat pantalonii jos persoanei vatamate, s-a urcat peste ea, intretinand un raport sexual normal, prin constrangere fizica si morala asupra acesteia. La finalizare, minora a strigat la mama sa (...) care se afla intr-o camera alaturata, moment in care inculpatul a lovit-o pe persoana vatamata de doua ori cu palmele peste fata si i-a cerut acesteia sa tina secret fapta, altfel o va bate", dupa cum arata procurorii.Mama fetei a afirmat ca i-a atras atentia inculpatului ca nu este bine ce face. "Vrei sa ajungi ca taica-tu?", i-a spus mama.Tanara l-a reclamat pe frate la politie . Mai mult, le-a spus anchetatorilor si cum a fost abuzata in anii precedenti de tata.Fratele violator le-a cerut procurorilor sa se intoarca acasa, la fratele mai mic, in varsta de doi ani, "care-l percepe ca pe un tata si plange de dorul sau. A mai aratat inculpatul ca nu este suparat pe sora sa, pentru ca el a gresit, mama sa este grav bolnava, are piciorul drept rupt, astfel ca ar vrea sa poata sa-si ajute familia, sa-si reia studiile, ca sa obtina o diploma pentru doisprezece clase si sa poata urma cursurile scolii de soferi , precum si sa revina la locul de munca, deoarece are de achitat si o rata de 6.600 lei la magazinul Altex ", dupa cum se arata in considerentele deciziei.Contestatia i-a fost respinsa. Tatal, care nu mai locuieste cu familia de anul trecut, este cercetat in stare de libertate