Zece cazuri de abuz de copii in centrele DGASPC Dolj in zece ani. Directorul afirma ca situatia nu e atat de grava

"Am avut doar zece cazuri de abuz in centrele din Dolj, in zece ani. Situatia nu e atat de grava in judet", a afirmat Florin Stancu, directorul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului (DGASPC) Dolj, in cadrul audierilor Comisiei speciale de ancheta privind situatia cazurilor copiilor disparuti din Parlament.Acelasi Florin Stancu le-a mai spus membrilor comisiei parlamentare ca trei dintre cele zece cazuri in care angajatii din centre au abuzat minorele aflate in grija statului sunt inca in investigatie, iar suspectii inca lucreaza in centrele in care sunt acuzati ca ar fi comis agresiunile.Tot in cei zece ani de mandat ai lui Florin Stancu la sefia DGASPC Dolj noua copii au plecat din centrele de protectie din Dolj.Mai mult, un politist din Dolj este cercetat pentru ca a avut relatii intime cu o minora de 13 ani, pe care a si filmat-o in ipostaze indecente. Minora era in grija DGSPC-ului, lucru pe care directorul Florin Stancu l-a recunoscut de asemenea in comisia parlamentara.Darea de seama a lui Stancu de miercuri din Parlament i-a ultragiat pe unii dintre parlamentarii din comisie."E socant sa spui ca au plecat noua copii si ca nu e o problema, sa ai dosare penale de abuz sexual cu angajatii din cadrul DGASPC, zece cazuri au fost de exemplu la Dolj, trei cazuri penale la Dolj in ultimii ani de cand e acest domn director...", a relatat, dupa sedinta de miercuri, deputatul USR Cristina Iurisniti, intr-o discutie cu Ziare.com.Consiliul judetean Dolj, institutia care tuteleaza DGASPC Dolj si care, in consecinta, decide cine ocupa functiile de conducere la directie, este condus de 16 ani de PSD , prin "baronul" Ion Prioteasa."Cred ca DGASPC documenteaza problema deficitar, nu are foarte mare preocupare pentru solutionarea problemelor si nu are personal pregatit si sensibil la subiect", a afirmat, la randul sau, deputatul PSD Petre Florin Manole. In legatura cu incidentul cu politistul din Dolj care a abuzat si apoi filmat o fata de 13 ani, Manole a precizat ca dosarul "a fost solutionat" iar politistul "plateste in prezent pentru fapta sa".Audierea de miercuri a fost a patra intalnire formala a Comisiei speciale de ancheta privind situatia cazurilor copiilor disparuti. Ca si restul, si aceasta s-a tinut cu usile inchise, fara participarea publicului si a presei.Alaturi de directorul Stancu de la Dolj, comisia a mai adresat intrebari altor cinci sefi de DGASPC din tara: Galati, Braila, Brasov, Teleorman si Constanta.La o audiere anterioara, parlamentarii au aflat ca exista DGASPC-uri care furnizeaza "marfa" pentru retelele de trafic de persoane, respectiv prostitutie si/sau cersetorie. Informatia le-a fost furnizata chiar de un reprezentat al Ministerului Afacerilor Interne, care a afirmat, in fata parlamentarilor din comisie, ca 40% din copiii disparuti provin din DGASPC-uri.Declaratia confirma o serie de rapoartele ale unor ONG-uri care, de-a lungul anilor, au semnalat clar modul deficitar in care DGASPC-urile trateaza victimele traficului de persoane care ajung in centre, de unde unele dispar pur si simplu.Lipsa profesionistilor din sistem, abuzurile la care sunt supusi copiii, incapacitatea angajatilor de a lucra cu victimele traficului de persoane si chiar prostitutia din centre si disparitiile "misterioase", toate aceste probleme au fost reclamate de organizatiile neguvernamentale din domeniu, in cadrul audierilor anterioare.In schimb, o parte din DGASPC-urile audiate neaga vehement rapoartele ONG-urilor. Altele trateaza probleme precum disparitiile copiilor, traficul de persoane si abuzurile din centre intr-o maniera superficiala.Lipsa personalului specializat este o problema pe care admit ca o au managerii DGASPC prezenti la audieri."Pe partea de instruire si formare profesionala a celor care se afla in centre nu prea se fac cursuri pe anumite specialitati, cum ar fi traficul de persoane", a declarat pentru Ziare.com deputatul USR Dan Nicolae Popescu , si el membru in comisie.DGASPC Teleorman, in continuare nepregatitDan Nicolae Popescu a tinut sa adauge, dupa audierea de marti, ca managementul DGASPC Teleorman - institutia pagubita de Liviu Dragnea prin faptele pentru care este acum inchis si care, in trecut, a avut-o in conducere pe fosta lui sotie, Bombonica Prodana - a venit si la aceasta intalnire cu Parlamentul "total nepregatit".Concluziile parlamentarilor din comisie contactati de Ziare.com dupa audierea de miercuri au fost ca sefii DGASPC-urilor se feresc sa admita deficientele institutionale. Unii dintre acestia spun ca nu cunosteau situatia reala din cadrul centrelor de care raspund, preferand sa dea vina pe victime sau pe legislatie.Majoritatea afirma ca disparitiile din centre se intampla voluntar, din cauza dorintei de libertate a tinerilor institutionalizati. Cu toate acestea, Ziare.com a aratat ca minorele fug din centru si din cauza tratamentelor la care sunt supuse.