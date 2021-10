Ce s-a întâmplat cu 16 secunde înainte de prăbușirea avionului deținut de miliardarul Dan Petrescu. ”Am auzit o explozie foarte puternică, au zdrăngănit geamurile casei”

Presa italiană a scos la iveală noi detalii privind accidentul aviatic în care au murit miliardarul Dan Petrescu și soția sa, alături de alți șase oameni. Se pare că, cu 16 secunde înainte de prăbușire, ceva neașteptat s-a întâmplat, conform datelor privind viteza și altitudinea.

Avionul Pilatus PC-12, înmatriculat în România, a ajuns la Milano pe 30 septembrie. Mai apoi, duminică, 3 septembrie, avionul a decolat de pe aeroportul Linate, la ora 13:04 (ora României).

Pilotul ar fi avut dificultăți la scurt timp după decolare, astfel că, la doar trei minute după decolare, a pierdut brusc 80 de metri altitudine, potrivit Adevărul.

Ultimul semnal al avionului a fost înregistrat la 13:07:56 (ora Italiei) și martorii susțin că avionul era deja în flăcări înainte de a se prăbuși.

Citeste și: Cine sunt cele opt victime ale accidentului aviatic în care a murit cel mai bogat român. Două familii distruse în urma tragediei

„Era ora 1.05 p.m. (14:05 - ora României), când am auzit sunetul unui avion deasupra mea de parcă i se îneca motorul. Eram în casă, am auzit un zgomot surd ca al unui motor care nu funcţiona, foarte repede am auzit explozia şi apoi coloana de fum. Un dezastru. Apoi, am auzit o explozie foarte puternică, au zdrăngănit geamurile casei, aşa că am deschis fereastra şi am văzut un mare nor de fum cum se ridică spre cer. Asta am văzut. Ditamai coloana de fum, Fecioară Maria”, a descris un martor, transmite Digi24.

Un avion privat s-a prăbuşit brusc de la 2.000 de metri, duminică, la ora 13.15, peste o clădire în curs de renovare din Milano, în apropierea unei staţii de metrou. Toate cele opt persoane de la bord au decedat, inclusiv un copil. Aeronava era deţinută de omul de afaceri român Dan Petrescu şi se afla la bord împreună cu soţia şi fiul său.

Ads