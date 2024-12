Pagina de Facebook in memoria Aurei Ion: 16.000 de romani si-au prezentat omagiile

Mii de oameni si-au aratat solidaritatea dand Like si Share unei pagini create pe Facebook in amintirea Aurei Ion, medicul rezident care a murit luni in accidentul din Munstii Apuseni.

"RESPECT pentru Aura Ion, studenta voluntara care si-a pierdut viata in accidentul aviatic din Apuseni. Like and Share in semn de SOLIDARITATE", se arata in mesajul pus de cel care a creat pagina "Respect Aura Ion".

Aura Ion era medic rezident in anul 5 la Institutul Medico Militar din Bucuresti, avea 23 de ani si facea pregatire la Spitalul Fundeni, potrivit MApN.

"AURA ION, Dumnezeu sa te aiba in grija lui, odihnindu-te in pace! Trasmit un gand plin de tristete familiei tale, prietenilor tai, celor care te pierd in mod direct si care simt durerea de a stii ca nu te vei mai intoarce niciodata acasa ori la locul tau de munca, printre colegi si prieteni.

Cata durere trebuie sa fie acum in sufletul parintilor tai, cate nelinisti si intrebari care probabil nu-si vor afla raspuns niciodata!?", se arata in primul mesaj postat pe pagina dedicata Aurei Ion.

Tanara a decedat in urma ranilor si a hiptermiei, dupa ce autoritatile nu au reusit sa ajunga la locul tragediei decat dupa 6 ore. In accident a mai murit pilotul Adrian Iovan.

A.V.

