Tragedie aviatica in Apuseni: Procurorii au deschis un dosar penal

Procurorii au deschis un dosar penal in cazul accidentului aviatic din Muntii Apuseni, sustinand ca exista suspiciuni referitoare la incalcarea Codului Aerian.

Procurorii spun ca nu exista, pana in acest moment, suficiente probe pentru declansarea urmarii penale fata de o anumita persoana, dar dosarul va viza mai multi angajati din domeniul aviatic, potrivit Digi24.

Dosarul a fost deschis in momentul in care a fost sesizat accidentul, in urma caruia doua persoane si-au pierdut viata. Astfel, procurorii au inceput urmarirea penala fata de posibile incalcari ale Codului Aerian de catre personal. Procurorii vor incepe urmarirea penala fata de una sau mai multe persoane cand vor avea suficiente dovezi.

Tragedie aviatica in Apuseni: Autoritatile romane dau vina pe rusi - raport oficial

Masura a fost luata in contextul in care institutiile competente au reactionat deficitar dupa aterizarea fortata a avionului. Autoritatile au ajuns in circa sapte ore la locul accidentului, iar STS si Romatsa au localizat gresit epava.

Tragedie aviatica in Apuseni: Seful IGSU si-a dat demisia: Am facut-o pentru colegii din teren

Dupa tragedie, seful Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), Ion Burlui, si-a dat miercuri demisia din functie, sustinand ca a facut acest lucru pentru a nu exista suspiciuni asupra colegilor sai care au cautat victimele.

Demiteri dupa tragedia aviatica: Seful Romatsa si un secretar de stat din MAI pleaca, Stroe ramane

De asemenea, premierul Victor Ponta a anuntat, tot miercuri, ca a decis sa-i demita din functii pe presedintele Romatsa Aleodor Francu si pe secretarul de stat in Ministerul de Interne Catalin Chiper. In plus, premierul a afirmat ca va cere in CSAT si demiterea sefului STS, considerand ca cele trei institutii "au functionat inacceptabil de incet".

