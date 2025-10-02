Tragedie aviatica in Apuseni: Un medic supravietuitor face dezvaluiri tulburatoare: Aura a mai trait cinci ore

Medicul Sorin Ianceu, supravietuitor al accidentului aviatic din Muntii Apuseni, sustine ca studenta la Medicina care a murit, Aurelia Ion, a fost constienta cinci ore de la aterizarea fortata.

El a povestit ca au reusit sa o scoata pe Aura din avion, insa corpul ei era paralizat de la gat in jos. Medicul a adaugat ca tanara a mai trait aproape cinci ore inainte sa intre in stop cardio-respirator.

"Dupa accident am reusit sa o scoatem pe Aura din avion. Era inerta, nu isi putea misca mainile si picioarele si spunea ca nu poate respira. Nu pot sa spun daca putea sa supravietuiasca sau nu pentru ca ea era paralizata de la gat in jos. Aura a fost constienta aproape cinci ore. Dupa aceea a intrat in stop cardio-respirator", a spus medicul la emisiunea Un show pacatos.

Ianceu a precizat ca fata ar fi avut sansa sa traiasca daca echipele de salvare ajungeau mai devreme, adaugand ca medicul Radu Zamfir, un alt supravietuitor al accidentului, a resuscitat-o 40 de minute.

"Daca echipele ajungeau avea o sansa sa treaca peste acel moment dificil pentru ca doctorul Zamfir a resuscitat-o 40 de minute. Nu va dati seama ca in fiecare seara aici la terapie intensiva cand inchid ochii ii vad chipul", a continuat acesta.

Declaratia mediului o contrazice pe cea a premierului Victor Ponta, care a precizat ca rezidenta si pilotul Adrian Iovan au murit la scurt timp de la aterizarea fortata. "Din pacate, cele doua victime au decedat la foarte scurt timp dupa accident", a spus prim-mistrul saptamana trecuta.

Pe de alta parte, medicii legisti au precizat ca Aura Ion ar fi trait pana cand a ajuns in ambulanta, unde s-a incercat resuscitarea, dar fara rezultate.

Avionul medical a aterizat fortat, lunea trecuta, in Muntii Apuseni. In urma incidentului, pilotul Adrian Iovan si studenta la Medicina au murit, iar cinci persoane au fost ranite, patru medici si copilotul. Autoritatile au ajuns in aproape sapte ore la locul accidentului, iar STS si Romatsa nu au reusit sa localizeze corect epava.

