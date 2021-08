Ministerul Culturii spune că nu a solicitat nicio lucrare lângă Biblioteca Naţională, unde au murit doi oameni

USR PLUS dă vina pe Negoiță: Iresponsabilitatea primarului duce la Pierderi de vieți”

„Totodată, suntem alături de autorităţile competente şi le asigurăm de tot suportul necesar. Terenul se află în proprietatea statului şi administrarea Ministerului Culturii, însă lucrările nu au fost solicitate sau contractate de către instituţia noastră. Urmează să ne adresăm Primăriei Sectorului 3 pentru a obţine toate informaţiile cu privire la existenţa documentaţiei necesare pentru lucrările efectuate”, se arată în comunicatul MC.USR PLUS consideră ca primarul Robert Negoiţă trebuie să răspundă în faţa reprezentanţilor justiţiei, după accidentul de pe un şantier de lângă Biblioteca Naţională. „Din primele informaţii şi documente pe care le au consilierii USR PLUS, nu există autorizaţie de construire pentru lucrarea derulată lângă Biblioteca Naţională. De altfel, în administraţia publică locală este un fapt binecunoscut că firmele primăriei sectorului 3 acţionează la ordinul verbal al lui Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3”, mai arată formaţiunea pe pagina de Facebook Un grav accident s-a produs luni, în Capitală, pe un şantier de lângă Biblioteca Naţională, şase muncitori fiind prinşi sub un mal de pământ. Trei au fost îngropaţi până la talie, reuşindu-se scoaterea lor, iar doi au fost complet acoperiţi cu pământ . Cei doi au fost căutaţi mai multe ore, ultimul fiind găsit după mai bine de patru ore. Şantierul aparţine Primăriei Sector 3, lucrarea fiind subcontratată.Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat , a declarat, luni seară, că surparea malului de pământ de pe un şantier din Capitală este un accident de muncă, iar Inspecţia Muncii trebuie să stabilească în ce condiţii a avut loc acest accident. Arafat a mai arătat că malul de pământ surpat nu a fost asigurat, astfel că misiunea pompierilor care au intervent a fost una dificilă.