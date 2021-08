Primele cocluzii despre gravul accident de muncă din București. Două persoane și-au pierdut viața

"Nu putem să tragem o concluzie decât după finalizarea cercetării. Ce putem să vă spunem aşa - ca o primă imagine pe care au constatat-o colegii mei la faţa locului - este că nu au fost asigurate în totalitate acele sprijiniri de maluri pentru a nu se genera acest eveniment . Dar acest lucru îl putem constata doar după ce o să vedem şi o să analizăm condiţiile iniţiale de producere a evenimentului", a menţionat Constantin Bujor.Acesta a subliniat că ITM Bucureşti a trimis o echipă la faţa locului pentru a vedea care sunt cauzele şi împrejurările."Sancţiunile pot fi de natură contravenţională în limita în care se constată că unele elemente nu au fost asigurate. Spre exemplu, pentru această sprijinire de maluri, sancţiunea conform articolului 39, alin. 9, din legea 319/2006 este de la 5.000 lei la 10.000 lei, dar dacă se constată că acest element a condus la aceste urmări grave, sancţiunea poate ajunge şi la o sancţiune de natură penală.Articolul 349 şi respectiv 350 din Noul Cod de Procedură Penală stabileşte aceste elemente de natură penală. Cercetarea evenimentului se face, conform legii, cel puţin 15 zile lucrătoare de la data producerii, dar în situaţia în care se va solicita de la IML să ni se comunice acel raport medico-legal - şi dacă este necesară vreo expertiză pentru a vedea şi alte elemente, cercetarea poate să dureze mai mult timp: 30, 60 de zile, depinde de documentele care se vor pune la dispoziţie şi de celelalte elemente care au intervenit în producerea evenimentului", a mai spus Constantin Bujor.Potrivit acestuia, se lucrează încă la scoaterea muncitorilor de sub malurile surpate. "Am o primă informaţie că persoana care este acum în procesul de scoatere de sub mal ar fi în viaţă, dar încă nu avem certitudinea, deoarece nu s-a confirmat acest lucru. Deja a fost descoperită până la mijloc şi acum urmează să se finalizeze acest lucru de către pompieri ", a adăugat inspectorul şef al ITM Bucureşti.Luni, în jurul orei 16:00, în curtea sediului Ministerului Culturii (în spatele clădirii Bibliotecii Naţionale), malul unui şant săpat s-a prăbuşit peste 6 muncitori angajaţi ai societăţii S.C. Algoritm Construct S3 SRL. Un muncitor a fost scos mort.