Tragedia din Muntenegru: Dosar de ucidere din culpa in cazul accidentului

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie s-a sesizat din oficiu si a anuntat ca a intocmit un dosar de ucidere din culpa in cazul accidentului din Muntenegru

"La data de 24.06.2013 a fost inregistrat pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie procesul-verbal de sesizare din oficiu, cu privire la savarsirea infractiunii de ucidere din culpa in forma calificata, constand in aceea ca, in cursul zilei de 23.06.2013, un conducator auto, angajat al unei agentii de turism, in timp ce conducea un autocar la bordul caruia se aflau 47 de cetateni romani, pe coasta muntenegreana, pe drumul Podgorica-Kola, la iesirea dintr-un tunel, a parasit partea carosabila si s-a prabusit intr-o prapastie.

In urma accidentului a rezultat decesul a 18 persoane si ranirea altor 29 de persoane, cetateni romani", se arata intr-un comunicat al Parchetului General.

Autoritatile mai anunta ca se efectueaza acte premergatoare in vederea lamuririi tuturor imprejurarilor de fapt si stabilirii raspunderii judiciare a celor implicati.

"Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica au procedat la audierea reprezentantilor operatorului de turism care a organizat excursia, precum si ai societatii care a asigurat transportul", se mai arata in documentul citat.

De asemenea, autoritatile romane le-au solicitat celor din Muntenegru copii ale documentelor intocmite in cauza de catre acestea.

19 persoane, dintre care 18 romani, au murit in urma unui accident teribil ce a avut loc in Muntenegru. Autocarul in care se aflau 47 de pasageri s-a prabusit intr-o prapastie de 40 de metri. Soferul a pierdut controlul volanului la iesirea dintr-un tunel, a rupt balustrada de la marginea soselei si s-a prabusit.

Accidentul a avut loc langa manastirea Moraca, pe autostrada Podgorica - Kolasin.

