42 de ani de la tragedia de la Certej - Protestatarii Rosia Montana, la Ministerul Mediului

Miercuri se comemoreaza catastrofa ecologica de la Certej, Hunedoara, cand digul iazului de decantare al exploatarii miniere s-a rupt, iar valul de steril a inghitit 89 de oameni. Protestatarii Rosia Montana sunt asteptati la Ministerul Mediului, unde vor aprinde lumanari in memoria victimelor.

De asemenea, grupul informal "Timisoara pentru Rosia Montana" organizeaza miercuri, de la ora 13:00, in fata Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara, pe Bd. Rebreanu, o actiune de comemorare a victimelor accidentului de la Certej din 1971.

Actiunea grupului "Timisoara pentru Rosia Montana" are scopul sa avertizeze in legatura cu un alt proiect minier care se va realiza la Certej, scrie debanat.ro.

Miercuri se implinesc 42 de ani de la catastrofa de la Certej, judetul Hunedoara, un eveniment in care si-au pierdut viata 89 de oameni dupa ce un iaz de decantare al exploatarii miniere s-a revarsat peste asezarea din apropiere.

In 2012, compania canadiana Eldorado Gold Corporation, prin intermediul societatii Deva Gold, a primit acordul de mediu din partea Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Timisoara pentru o alta exploatare aurifera in zona.

Ads

Potrivit informatiilor prezentate de organizatiile de mediu, proiectul minier de la Certej, desfasurat pe 456 hectare, presupune procesarea a 45 milioane tone de minereu, cu o concentratie de 1,8 grame de aur pe tona, si utilizarea unei cantitati de cianura de sodiu de 1.653 tone pe an, timp de 16 ani.

Ca si in cazul proiectului Rosia Montana, reziduurile rezultate dupa prelucrare vor fi depozitate intr-un iaz de decantare cu o suprafata totala de 63 de hectare.

Proiectul de la Rosia Montana, o amenintare pentru securitatea nationala

In cazul catastrofei de la Certej, ruperea digului a avut loc intr-o sambata, la 4.55 dimineata. Intr-o perioada foarte scurta de timp, 300.000 de metri cubi de steril au scapat din iaz, printr-o spartura de 80 de metri.

Valul acid de steril a lovit si a distrus complet sau partial sase blocuri de locuinte cu 25 de apartamente fiecare, un camin cu 30 de camere, sapte locuinte individuale si 24 de gospodarii.

Ads

Stefan Marincea: La Rosia Montana sunt 13-14 falii sub viitorul iaz de decantare

Dezastrul a provocat 89 de morti si 76 de raniti. Autoritatile au anuntat oficial la radio si televiziune un numar de 48 de morti pentru a nu fi nevoite sa declare doliu national.

Cauza a fost identificata in depozitarea, intre 1936 si 1971, a unor elemente de depunere complet diferite ca granulatie, tasare si umiditate care au creat o falie de alunecare. De asemenea, in timp, masivul de steril si-a pierdut stabilitatea pe una din laturi datorita cresterii peste limita critica in inaltime.

Raport: Rosia Montana are cel mai important complex de mine aurifere din perioada romana din lume

Ads

Societatea romaneasca este scindata de un alt proiect minier de anvergura, pe care compania Gabriel Resources urmeaza sa il realizeze la Rosia Montana. Ca si in cazul altor exploatari miniere, proiectul presupune realizarea unui imens iaz de decantare, iar exploatarea se va face utilizand cianuri.

Specialisti ai Institutului Geologic al Romaniei au dezvaluit ca locul ales pentru construirea iazului de decantare se afla peste un sistem de falii geologice care ar putea permite, in timp, fisurarea fundului si infiltrarea reziduurilor din lac in panza freatica.

Dupa ce premierul Victor Ponta a accelerat procesul de avizare pentru proiectul Rosia Montana, zeci de mii de oameni au inceput proteste de strada in Bucuresti si numeroase orase din tara si strainatate.

Ads