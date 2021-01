Record de frig la Balea Lac. Temperatura a ajuns la minus 21,5 grade

"Temperatura minima a fost azi-noapte minus 21 cu 5 grade, la Balea Lac, (anterior - n.r.) am avut minus 19 cu 6 in 1986", a explicat Narcisa Milian.Potrivit acesteia, este singurul record de temperatura negativa inregistrat in cursul noptii de duminica spre luni din judetul Sibiu.In zona turistica Balea Lac se inregistreaza luni si cel mai mare strat de zapada din judetul Sibiu, de 203 centimetri.CITESTE SI: Cat castiga un bugetar si cu cat este platit un angajat la privat. Pe ce cheltuiesc romanii cele mai mari sume de bani