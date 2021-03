A fugit de politie si a murit. I-a fost teama de dosar penal pentru ca i se suspendase permisul

Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, un echipaj de politie din cadrul Sectiei de Politie Rurala Cocorastii Colt a observat un autoturism care se deplasa fara a avea montate placutele cu numarul de inmatriculare, soferul refuzand sa opreasca la semnalele politistilor."Intrucat conducatorul acestuia nu a oprit la semnalul regulamentar de oprire, s-a procedat la urmarirea acestuia. La un moment dat, pe DC 106, la iesire din localitatea Cocorastii Colt, conducatorul auto a pierdut controlul volanului, s-a rasturnat in afara partii carosabile si, din nefericire, in urma impactului, a decedat", precizeaza sursa citata.Din verificari a reiesit faptul ca autovehiculul nu era inmatriculat, iar barbatul de 47 de ani aflat la volan avea suspendat dreptul de a conduce.Cercetarile sunt continuate in cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa, conducerea unui autovehicul neinmatriculat si conducere fara permis.